O Juventude finalizou a preparação para encarar o Grêmio na grande final do Campeonato Gaúcho 2024. O jogo de ida ocorre neste sábado (30), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O técnico Roger Machado não abriu nem o aquecimento para a imprensa nesta semana. Ele mantém mistério sobre a escalação. O treinador também não concedeu entrevista coletiva antes do jogo.