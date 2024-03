O jogo em si mostrou que o Grêmio é um time em construção. Ganhou por 2 a 1 com justiça no Centenário, praticamente se garantindo na final do Gauchão, mas houve oscilações. O Caxias foi melhor na primeira metade da partida. Teve mais posse de bola e finalizações. Caíque teve de salvar em lances decisivos, mas a maior qualidade individual prevaleceu.