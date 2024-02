Como de praxe aqui no Rio Grande do Sul, grenalizamos tudo. É difícil os gaúchos se desfazerem disso. E a pesquisa interativa do Sala de Redação desta sexta-feira (16) ia justamente nessa linha, questionando quem fez a melhor janela, especificamente esta, a do começo de 2024, Grêmio ou Inter.