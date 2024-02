O novo reforço do Grêmio já está em Porto Alegre. O atacante Cristian Pavón desembarcou no aeroporto Salgado Filho por volta das 17h30min desta quinta-feira (15) para realizar exames médicos e assinar contrato. O jogador foi escoltado por seguranças do clube e não saiu pela tradicional porta de desembarque e sim por um acesso paralelo. O destino foi o CT do Grêmio.