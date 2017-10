Se o Grêmio tem aproveitamento de rebaixado no segundo turno do Campeonato Brasileiro, dá-se o mesmo com o Barça cover no Torneio Clausura equatoriano. Vai para surpreendentes três meses sem vitória, já ameaçado de cair para a Segunda Divisão. Na última rodada, aí com reservas, empatou em Quito com o El Nacional em 3 a 3.