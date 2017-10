LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

Se depender de Renato Portaluppi, a escalação do Grêmio para enfrentar o Barcelona-EQU seguirá como mistério até o anúncio oficial do time titular que iniciará a partida. Após o treino desta terça-feira (24), em entrevista coletiva, o técnico reconheceu que Michel e Luan não estão com 100% das suas condições físicas, mas disse que os dois estão preparados para o jogo.

— A escalação vocês vão saber uma hora antes da partida. Luan e Michel já provaram estar recuperados. Sabemos que eles não estão 100%, mas estão recuperados. Conseguimos trazer os dois, era uma preocupação que tínhamos. O mais importante é que temos todos aqui, não estão todos 100%, mas trouxemos todos. Quem vai jogar ou não, uma hora antes da partida será revelado — disse.

Pela relação especial que construiu com o Grêmio a disputa das semifinais é mais um capítulo da história de Renato. Hoje como técnico, e na década de 80 como jogador, o orgulho dos pais Francisco e Maria quer fazer ainda mais pelo clube do coração.

— Quando sai de casa para fazer testes no Grêmio, disse aos meus pais que seria um vencedor. Quando fui jogador dei essa felicidade. Agora meus pais estão lá em cima, estão torcendo. Busco as maiores conquistas para o clube. É mais uma oportunidade, uma semifinal de Libertadores. Tenho certeza que a torcida deles não vai me faltar.

Na última segunda-feira (23), na concentração do clube, Renato passou um vídeo com uma análise do Barcelona-EQU. O técnico reforçou aos jogadores que será importante voltar de Guayaquil com um bom resultado para avançar à final da Libertadores.