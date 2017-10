Marco Souza / Agência RBS

O Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o Barcelona-EQU com o tradicional rachão, uma atividade recreativa, na tarde desta terça-feira (24). Com a presença de todos os jogadores na linha e o forte calor de Guayaquil, o técnico Renato Portaluppi participou da movimentação com os atletas no Estádio Banco Del Pacífico, a casa do Emelec. Edílson deixou a movimentação mais cedo, mas não deve ser problema para o jogo desta quarta-feira (25).

Na véspera da partida de ida da semifinal da Libertadores, Renato manteve a programação de treinos mais leves. A tarde de trabalho começou com os jogadores realizando aquecimento sob orientação do preparador físico Rogerinho. Michel, que foi poupado no treino de segunda, participou normalmente de toda a atividade.

A primeira parte do trabalho foi dedicada ao aquecimento. Os jogadores disputaram uma roda de bobinho, sob a vigilância dos preparadores físicos. Ao apito de Rogerinho, o preparador principal, era necessário correr até o outro lado de campo. Renato conversava com Rogerião, o preparador de goleiros, e com Marcelo Grohe, Paulo Victor e Bruno Grassi. O técnico gesticulava e passava orientações sobre como afastar a bola da área de defesa.