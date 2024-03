Uma das atividades que criei para estudantes de Medicina, no fim dos anos 1990, foi ler e debater sobre como o vírus HIV causava aids. Na época, uma onda de negacionismo espalhava que o vírus não tinha nada a ver com a doença, que esta era resultado da fome na África, ou do uso de drogas por homens que fazem sexo com homens. Ou, ainda, os antivirais em si causariam a doença.