Quantos sabem que a estrutura do DNA não foi elucidada apenas por Watson e Crick, em 1953, conforme aprendemos nos livros? No início dos anos 1950, uma corrida semelhante à que vimos no filme Oppenheimer para partir o núcleo atômico existia para entender como a molécula enorme isolada de células nos anos 1940 transformava seres vivos em outros seres. Linus Pauling, por exemplo, tinha sua hipótese; Maurice Wilkins, Rudolf Signer, Erwin Chargaff: eram todos bioquímicos trabalhando na Europa e nos EUA tentando entender a questão. Às vezes colaborando, as vezes discutindo, e de forma geral errando – faz parte do trabalho.