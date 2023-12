Quando falo que é preciso investir em pesquisa básica experimental, muita gente rola os olhos. Mas, em 2023, um único produto farmacêutico fez com que o mundo – e as bolsas de valores – focassem sua atenção na Dinamarca: a semaglutida, droga desenvolvida para tratar diabéticos, explodiu em vendas mundiais por seu principal efeito colateral ser a diminuição do apetite. Em um mundo em que 35% das pessoas são obesas, isso vale ouro.