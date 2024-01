Carregar as cadeirinhas para a beira da praia é algo que todos fazemos sem pensar que o alumínio é o material cuja produção em massa mais cresce no mundo. O alumínio é essencial para o desenho de veículos leves, contêineres de armazenamento, sem falar na engenharia civil. Sua síntese é baseada no refinamento da bauxita, uma mistura de minerais. O resíduo desse processo, conhecido como lama vermelha, é altamente alcalino, contendo uma série de metais pesados, como cadmio.