Quando o jornalista britânico James Bartholomew cunhou a expressão "sinalização de virtude", em 2015, todo mundo entendeu na hora do que se tratava. Não é preciso puxar muito da memória para lembrar de alguma ocasião em que um conhecido (ou desconhecido) exagerou no esforço de parecer o mais altruísta, o mais justo, o mais honrado — ou, dependendo do caso, o mais indignado.