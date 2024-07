Sempre me parece um erro estender as falhas morais do ser humano para suas obras

Sei o que todo mundo sabe sobre Theo Wiederspahn (1878-1952). Que era alemão e que construiu alguns dos prédios mais bonitos de Porto Alegre. Sobre sua vida pessoal, menos que nada. Espero que a família me perdoe por usá-lo aqui para ilustrar minha historinha, mas obras erguidas “tijolo com tijolo num desenho mágico” são, por natureza, as mais concretas. Digamos, continuando a fabulação, que Wiederspahn fosse um sujeito da pior espécie e que isso viesse à tona em 2024. O que vocês acham que aconteceria?