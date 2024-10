Chegou a hora de tirar a poeira daquela cópia surrada de Cem Anos de Solidão que você guarda na estante desde o século passado (a minha, com duas cartas de Tarot na capa e ilustrações de Carybé, é mais velha do que boa parte dos meus amigos). Acaba de ser anunciada a data de estreia – 11 de dezembro – da primeira adaptação para as telas do romance que todo mundo vai querer ler (ou reler) nos próximos meses.