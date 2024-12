Primeiras especulações indicam o caminho do Grêmio

Presidente Alberto Guerra Camila Hermes / Agencia RBS

O mercado começa a ficar agitado no futebol brasileiro. Com a finalização da temporada, é natural que as equipes comecem a buscar reforços para o próximo ano — e os primeiros movimentam indicam os caminhos dos clubes. As primeiras especulações do Grêmio, por exemplo, podem ser um indicativo das decisões que todos estão esperando no clube. Alguns nomes já estão no noticiário tricolor e podem ser um referencial para o futuro.

Os primeiros jogadores que surgiram no noticiário do Grêmio são atacantes. Artur, do Zenit, e Alejandro, do Vitória, seriam opções para a saída de Diego Costa, que não deverá renovar contrato. A procura óbvia por zagueiros também começa a surgir, mas nomes ainda não apareceram. O lateral esquerdo Wendell, ex-Grêmio, foi sondado, mas o custo parece fora da realidade. Outra curiosidade é o goleiro Cássio, do Cruzeiro, que teria sido procurado pelo Grêmio. Especulações dão conta, inclusive, que o técnico Renato participou de alguns contatos.

Os clubes estão trabalhando e é preciso ter muito cuidado com esses primeiros movimentos. Empresários querem esquentar os seus ativos e isso sempre é perigoso. Os clubes, no entanto, já trabalham forte para reforçar os seus quadros e os negócios estão acontecendo de forma muito rápida nos bastidores. E no Grêmio não é diferente.