Por que o termo "débil mental", utilizado por Renato para xingar jornalista, é preconceituoso

Renato Portaluppi na entrevista coletiva após a vitória sobre o São Paulo, no domingo. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Em mais uma de suas críticas a integrantes da imprensa, Renato Portaluppi utilizou o termo "débil mental" para se dirigir a Rogério Amaral, presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul (Aceg). A manifestação, no domingo (1°), ocorreu após a entidade publicar uma nota de repúdio às ameaças proferidas pelo técnico a jornalistas depois do empate com o Cruzeiro em 27 de novembro.

— Esse é um débil mental, um idiota. Esse é um idiota, pela nota que ele ajudou a escrever. Sabe por que que você também é um idiota, Rogério? Infelizmente, o cidadão que entrou com uma criança no colo para brigar no gramado do Beira-Rio é associado da Aceg. E aí eu pergunto: quem é o idiota na história? Ele? Você, Rogério, você é o grande idiota. Você é um delinquente. E, por favor, me processa, que eu vou te processar também — afirmou Renato Portaluppi na entrevista coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, na Arena, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Nesta terça (3) é comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, conforme definição da ONU. Instituições ligadas ao tema ouvidas por Zero Hora alertam para o preconceito que pode ser gerado a partir do uso dessa expressão. Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coepede), Nelson Khalil explica que falar "débil mental" é ultrapassado e indica preconceito.

— Você está ofendendo utilizando a deficiência de uma pessoa, considerando que uma pessoa com deficiência intelectual é uma pessoa sem qualificação. É a mesma coisa que alguém me chamar de aleijado, já que sou cadeirante. A única forma de se dirigir a uma pessoa com deficiência é falar "pessoa com deficiência", não mais "portadora de deficiência". A coisa mais importante é a pessoa, e ela tem como característica uma deficiência. E isso não a rebaixa. Isso ofende o repórter e pode ofender a pessoa que está escutando — comenta Khalil.

Luciane Beck, diretora de uma das duas unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Porto Alegre, corrobora a explicação. Segundo ela, a expressão "pessoa com deficiência" foi padronizada pela ONU em 2006.

— Débil mental era uma pessoa com dificuldades em seu desenvolvimento intelectual ou mental. O termo em si é pejorativo, depreciativo, preconceituoso e totalmente ultrapassado. Usar esse termo vem a prejudicar a imagem das pessoas com deficiência. O que necessitamos é uma sociedade com maiores esclarecimentos, empatia e equidade, evitando a desinformação e a disseminação do que está incorreto — analisa Luciane.

Nelson Khalil acrescenta que Renato, como figura relevante do futebol, tem poder para ser um exemplo, em especial para as novas gerações. E, por isso, o cuidado com as palavras se torna ainda mais necessário.

— Muitas pessoas, principalmente os jovens, tentam se espelhar nele. Isso faz com que as pessoas repliquem o que ele diz. Há várias pessoas com deficiência intelectual que exercem grandes profissões, que produzem muito — comenta o presidente do Coepede.

Procurado por Zero Hora, Rogério Amaral afirmou que não irá se manifestar publicamente sobre as ofensas e que tratará do assunto no "foro adequado". Sobre o homem citado por Renato e que se associou à Aceg, o jornalista informou na Rádio Guaíba, onde também atua como comentarista, que não há impeditivos legais para o vínculo.

— Ele cursa o primeiro semestre de Jornalismo, o que cumpre o requisito para ser associado enquanto estiver cursando — declarou Amaral.