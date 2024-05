O técnico Renato Portaluppi concedeu uma entrevista para o SportTV e confirmou que o Grêmio negocia com o zagueiro Rodrigo Caio. Além disso, a imprensa do centro do país revela também outras possíveis contratações do clube gaúcho para reforçar o grupo de jogadores. Em razão do cenário de incertezas que movimenta o Rio Grande do Sul no momento, chama a atenção que o Grêmio segue se movimentando no mercado.