O sorteio da chave de grupos da Copa Libertadores gerou um grande questionamento no ambiente do Grêmio e entre os gremistas. O time do técnico Renato Portaluppi enfrentará na primeira fase o Estudiantes de La Plata, o The Strongest e o Huachipato, mas é a possibilidade de uma final contra o Inter no Gauchão que está no centro da discussão.