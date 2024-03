O Grêmio conheceu na noite da última segunda-feira (18) o caminho desenhado para o início da busca do tetra. Em evento na sede da Conemnol, no Paraguai, o clube conheceu quem serão seus adversários após o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Cabeça de chave, o Tricolor está no Grupo C, junto de Estudiantes de La Plata-ARG, The Strongest-BOL e Huachipato-CHI. O começo da competição deve ser na Bolívia, na altitude de 3,640 metros de La Paz. Os chilenos vêm até a Arena pela segunda rodada e o fim do turno será na Argentina.