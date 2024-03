Mesmo sem sequência de jogos, o Cristaldo jogou muito bem contra o Brasil de Pelotas. Fico me perguntando o porquê dele atuar como neste domingo (10) só em algumas ocasiões. Mas houve uma questão diferente nesta partida que me chamou muita atenção e, talvez, explique o motivo do argentino ter sido o melhor em campo na Arena.