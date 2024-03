A dupla Gre-Nal deixou a serra gaúcha com alguns ensinamentos. O Grêmio sofreu nos primeiros minutos, mas acabou se impondo contra o Caxias e saiu do Centenário com uma boa vantagem. Mesmo assim, o sentimento tricolor foi de frustação. Já o Inter deixou o Jaconi comemorando o empate. O Juventude deveria ter vencido o jogo pelo volume do segundo tempo.