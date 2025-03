As críticas e as novas convicções no Grêmio

Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A semana começou agitada para o Grêmio, e algumas dúvidas tomaram conta do ambiente. As dificuldades contra as equipes da série A, Inter e Juventude, ligaram um alerta importante no trabalho do clube, e novas convicções começaram a ser construídas.

O trabalho do técnico Gustavo Quinteros segue sem contestação no clube, mas algumas ações do treinador ganharam críticas. A dificuldade em mudar taticamente o time durante o jogo foi um dos pontos analisados.

Outro ponto que também recebeu contestação foi a dificuldade em utilizar atletas da base, um dos pontos que fez o técnico Renato ser muito criticado e internamente é que Quinteros parece repetir.

Outros pontos muito falados neste início de semana foi com relação ao grupo de jogadores. A fragilidade emocional demonstrada no Gre-Nal fez o presidente citar a falta de "casca" do elenco e o Grêmio estuda colocar mais experiência através dos próximos reforços. A preocupação com o Campeonato Brasileiro já é uma realidade na análise do atual estágio do time.

Por outro lado, o saldo da análise segue sendo positivo. Mesmo com críticas pontuais, todos acreditam no trabalho da comissão técnica, e em um futuro promissor para o time.