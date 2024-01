Os últimos movimentos do Grêmio estão deixando os torcedores ansiosos, mas uma preocupação maior está no centro do pensamento dos gremistas. A onda Suárez trouxe números impressionantes para o marketing do clube, e, agora, a discussão está na comparação com os episódios que começaram em janeiro do ano passado. E o medo surge exatamente aí.