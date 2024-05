A despedida não acontece no momento do adeus. Acontece devagar, ao longo dos encontros. A cada abraço, a cada risada, a cada conversa, eu me despedia do jornalista Antero Greco. Eu tinha consciência de que, quando amamos alguém, o adeus é parcelado. Não dá para suportar uma saudade toda reunida no instante da partida.