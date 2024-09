A grande iniciativa do governo gaúcho para fomentar o esporte no RS

A semana do esporte olímpico e paralímpico gaúcho foi marcada pela entrega do Bolsa-Atleta RS, inciativa do governo do governo do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Esporte e Lazer. Estive presente ao evento, que aconteceu no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) e durante duas horas pude testemunhar a satisfação de toda a comunidade esportiva presente com a iniciativa, que deve e merece ser saudada.