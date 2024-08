Paris 2024 foi marcada pela volta do público e por muitas despedidas

Os Jogos Olímpicos de Paris já fazem parte do passado. Agora já se vive o ciclo Los Angeles-2028. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) fez visitas precursoras à cidade californiana que, assim como Londres e Paris, irá se tornar a terceira a sediar o evento mais de uma vez. Mas a capital francesa terá a marca da retomada do público, algo que não se via em uma arena olímpica desde o Rio em 2016. E os fãs corresponderam ao que se esperava. A festa foi deles.