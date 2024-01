Já estamos no ano olímpico. Daqui 204 dias, as mais de 200 delegações que se farão presentes em Paris irão desfilar pelo Rio Sena, naquela que será a primeira Cerimônia de Abertura da história dos Jogos realizada fora de um estádio. Até o momento, o Brasil já tem 147 vagas garantidas e projeta chegar em uma delegação de cerca de 330 atletas em Paris. O planejamento já está todo montado e o Comitê Olímpico do Brasil trabalha desde 2020, quando fez uma visita à sede dos Jogos, na elaboração deste processo.