O ano de 2024 de Luisa Stefani não começou da forma como ela imaginava. Após realizar pré-temporada no Brasil e definir parceria com a holandesa Demi Schuurs para as disputas do WTA 500 de Adelaide e do Aberto da Austrália, a medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio teve que desistir de sua estreia no WTA 500 de Brisbane por conta de dores no joelho direito.