A temporada 2023 do tênis de mesa será encerrada nesta semana com a disputa do WTT Finals, em Doha. A competição é equivalente ao ATP Finals do tênis e é disputada pelos 16 melhores jogadores do ano. Quinto colocado do ranking, o brasileiro Hugo Calderano fez sua estreia nesta quarta-feira (3) e foi eliminado pelo nigeriano Quadri Aruna, 16ºdo mundo.