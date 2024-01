A Sérvia derrotou a República Tcheca, por 2 a 1, em duelo pela United Cup, nesta terça-feira (2), com um ponto somado pelo número 1 do mundo, Novak Djokovic. Ele sofreu com dores no punho direito durante a partida contra Jiri Lehecka, o que o levou a desistir de fazer o jogo de duplas.