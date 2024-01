A tenista brasileira Laura Pigossi começou a temporada 2024 com derrota. A medalhista olímpica de bronze nas duplas em Tóquio e ouro em simples dos Jogos Pan-Americanos de Santiago foi derrotada pela francesa Fiona Ferro, atual 164ª do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 6/2, em 1h44min de duelo, no WTA 125 de Canberra, na Austrália.