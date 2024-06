Várias grifes gaúchas caíram no gosto de atrizes e celebridades e vêm ganhando vitrine na tela da Globo e nas redes sociais. Entre elas, estão as marcas Guilhermina Shoes, Dani Holzbach, Studio SA, Carmen Steffens, Coca-Cola Shoes, Shallow Beachwear & Fitness, Authentica Leather e Tabita. E a conexão entre marcas e famosas é feita a partir da curadoria de estilo e imagem da jornalista gaúcha Karina Chaves, que é a responsável pelo figurino das apresentadoras Cris Silva, Giulia Perachi e Amanda Souza no programa Baita Sábado, que vai ao ar nas tardes de sábado, na RBS TV.