A influenciadora digital Lorrane Silva, também conhecida como Pequena Lo, compartilhou com seus seguidores na madrugada desta terça-feira (14) um comentário preconceituoso que recebeu em um grupo no Instagram. A jovem contou que, enquanto estava em uma festa, ficou sabendo que foi alvo de piadas por conta do triciclo motorizado que utilizou para se locomover no local.