Filho de Isabel Veloso recebe alta hospitalar quase um mês após nascimento prematuro

Arthur, filho de Isabel Veloso, nasceu em 29 de dezembro, com 32 semanas.

A influenciadora Isabel Veloso , 18 anos, divulgou que o filho, Arthur, recebeu alta hospitalar neste domingo (26). O bebê estava internado desde que nasceu, no final de dezembro . Devido ao parto prematuro, causado pelo câncer que Isabel enfrenta desde os 15 anos , Arthur precisou ficar internado para ganhar peso.

O bebê é fruto do relacionamento da jovem com o marido, Lucas Borbas, 26. A influenciadora divide nas redes sociais a rotina com a amamentação, um dos seus maiores sonhos enquanto mãe.