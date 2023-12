O último episódio da segunda temporada do Pipoca da Ivete, neste domingo (17), guarda uma surpresa para Mainha: é a apresentadora quem participa do quadro TBT do Pipoca. A jornalista Renata Capucci, convidada do programa ao lado do cantor Michel Teló e da atriz Deborah Secco, conduz o momento que arranca lágrimas da baiana com os depoimentos de amigos e familiares, e também a chegada inesperada de Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, no palco. O nutricionista, presenteia a amada com um buquê de flores.