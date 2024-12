Inmet amplia alerta de tempestade para todo o RS nesta sexta-feira; veja previsão

Às 11h entra em vigor um alerta de classificação laranja (segunda mais alta da escala) que abrange Porto Alegre, Vales, Serra e as regiões Metropolitana, Central, Noroeste e Norte . Válido até as 23h59min, o comunicado aponta risco de alagamentos devido à previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, intensas rajadas de vento e queda de granizo.

Outro alerta, válido até as 18h, indica o mesmo cenário nas demais regiões do Estado, com abrangência da Fronteira Oeste, Campanha e Região do Sul. A chuva pode atingir todas as áreas do Estado a qualquer horário, alerta a Climatempo.