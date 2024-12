Alertas meteorológicos indicam chuva intensa, ventania e queda de granizo no RS durante a sexta-feira

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, que entra em vigor às 2h de sexta-feira, indica perigo de tempestade na Metade Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Apesar da quinta-feira (5) ensolarada e de tempo firme em todo o Estado, a sexta-feira (6) deverá ser marcada por virada no tempo. Meteorologistas alertam para chuva intensa, fortes rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo a partir da madrugada, resultado do avanço de uma frente fria oriunda do Uruguai.

Em alerta de "perigo de tempestade" que passa a valer a partir das 2h de sexta-feira e segue até as 18h, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica vento de até 100km/h e chuva com volume entre 30 e 60 milímetros por hora na Metade Sul. O comunicado abrange municípios da Fronteira Oeste, Campanha, Vale do Rio Pardo e das regiões Central e Sul.

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta que a instabilidade deverá chegar à Região Metropolitana ainda na manhã de sexta-feira, com projeção de até 60 milímetros de chuva ao fim do dia, "eventual queda de granizo", e temporais isolados. O comunicado também aponta "chuva intensa e persistente", com rajadas de vento de até 70 km/h e descargas elétricas até as 14h de sábado (8).

— Já durante a madrugada tem essa possibilidade de queda de granizo nestas regiões (Metade Sul e Porto Alegre) e ao longo de toda a sexta-feira, porque é uma chuva que vem bem forte e pesada — projeta Alana Gabriela, meteorologista da Climatempo.

A partir de sábado a instabilidade avança sobre a Metade Norte e perde força na Metade Sul. O tempo deve ficar estável Campanha, Fronteira Oeste e Região Central, com chuva pontual de intensidade moderada a forte em Porto Alegre, Região Metropolitana, Norte, Serra e Vales.

A frente fria avança em direção ao norte do Brasil no domingo (8), quando perde bastante intensidade no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil de Porto Alegre projeta volume entre 20 e 30 milímetros ao longo do dia na Região Metropolitana.

Entenda a virada no tempo

Meteorologista da Climatempo, Alana Gabriela explica que a virada no tempo é resultado de uma atmosfera bastante úmida devido ao calor desta quinta-feira. O cenário favorece a formação de nuvens "carregadas de chuva".

Aliado a esta combinação de fatores, um ciclone extratropical em alto mar impulsiona a formação de uma frente fria sobre o Uruguai e que deverá avançar sobre o Rio Grande do Sul nos próximos dias.

— Essa frente fria já está em formação, está associada a um ciclone extratropical que está em alto mar. Essa instabilidade por conta da frente fria deve se espalhar ao longo das horas por todo o Rio Grande do Sul, principalmente durante a madrugada e manhã (de sexta-feira).

Conforme Alana, a chuva não deverá ser contínua, serão pancadas de forte intensidade. A instabilidade será volumosa, acompanhada de ventania e raios, alerta.

— É aquela chuva que chove e para, mas que em momentos vem com muita intensidade. Aquela chuva que cai pesado em um curto período de tempo. Esses ventos do deslocamento da frente fria ficam entre 50 e 70 km/h, então também tem esse risco de ventanias, porque são ventos que podem derrubar árvores, causar danos a construções.

Orientações

As autoridades recomendam que evite-se buscar abrigo sob árvores ou próximo de placas metálicas. Além dos riscos de descargas elétricas, a força do vento pode derrubar as estruturas.

A Defesa Civil pede que as pessoas não transitem em ruas com acúmulo de água ou alagadas. O Inmet orienta que aparelhos elétricos sejam desligados durante as tempestades.