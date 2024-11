Zerar as emissões de carbono vindas da queima de combustíveis fósseis é o debate que vai nortear a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), que ocorre neste mês no Azerbaijão. O país, produtor de petróleo, sedia o principal evento global sobre mudanças climáticas e assume o desafio de debater sobre a economia da qual é dependente.