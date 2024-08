O sábado (10) será de teste importante para a prevenção de desastres climáticos. A partir das 15h, habitantes dos 11 municípios escolhidos pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastre (Cenad), entre eles, Muçum e Rocas Sales, no Vale do Taquari, vão receber um alerta de demonstração em seus celulares. A ação terá duração de uma hora, com mensagens a cada cinco minutos.