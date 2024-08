Roca Sales e Muçum estão entre as 11 cidades brasileiras que testarão sistema de alerta para desastres lançado pelo governo federal

O governo federal lançou nesta quarta-feira (7) um novo programa de envio de alertas de desastres climáticos. Na fase de testes, 11 cidades brasileiras vão contar com a nova tecnologia, duas no Rio Grande do Sul: Roca Sales e Muçum, no Vale do Taquari. O sistema vai lançar um aviso sonoro e visual nos aparelhos celulares de todas as pessoas que estiverem em locais de risco, interrompendo qualquer atividade em andamento pelo usuário.