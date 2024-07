Depois de um período de frio e muita instabilidade, os gaúchos devem ganhar um alívio nas condições do tempo a partir desta segunda-feira (15). A expectativa da meteorologia é de que a maior parte do Rio Grande do Sul tenha pela frente dias de sol entre nuvens e termômetros em elevação, pelo menos até o meio da semana. A exceção é a região do Litoral Norte, onde ainda pode chover até a terça (16).