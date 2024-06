O que deixou o impacto da enchente serão avassalador no Rio Grande do Sul? O que fazer para evitar essa força? Perguntas da coluna ao climatologista Carlos Nobre, doutor em meteorologia no Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Ele foi recentemente eleito “Guardião Planetário”. É o primeiro brasileiro a fazer parte do grupo internacional Planetary Guardians, que reúne pesquisadores e ativistas em prol de estudos sobre ação climática e proteção de comunidades vulneráveis. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.