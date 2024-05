Além de olharem a previsão do tempo para o dia e para a semana, os gaúchos querem saber o que nos espera nos próximos anos e décadas. O podcast Nossa Economia, de GZH, tentou projetar o clima do Sul na entrevista com Marcely Sondermann, meteorologista da Climatempo e especialista em Mudanças Climáticas. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra do final da coluna.