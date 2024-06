Os alertas meteorológicos têm feito cada vez mais parte da rotina das pessoas. No Rio Grande do Sul, termos como cotas de inundação e repiques passaram a integrar parte do cotidiano dos gaúchos. Para se ter uma ideia da recorrência dos eventos climáticos extremos, vale olhar para o Guaíba, que contorna boa parte de Porto Alegre. De 1899 a 1967, o nível ultrapassou os três metros em quatro oportunidades. De setembro de 2023 a maio de 2024, o mesmo ocorreu mais três vezes.