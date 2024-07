"Bilhões de organismos perderam a vida": teorias apontam para efeitos da enchente na biodiversidade e na pesca nos rios do RS

Uma enchente como a registrada em maio no Rio Grande do Sul pode alargar temporariamente o tamanho de rios e, em alguns casos, alterar o curso da água. Tais mudanças, mesmo que momentâneas, podem ser extremamente prejudiciais para a fauna aquática. Ainda não há dados que comprovem os efeitos da tragédia climática nos corpos d’água do Estado, mas pesquisadores trabalham com hipóteses de problemas que podem ter afetado as espécies de peixes e outros micro-organismos.