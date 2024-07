Cheia no RS Notícia

Defesa Civil confirma mais uma morte em razão da enchente e total chega a 180; 32 seguem desaparecidos

Vítima foi identificada como Janice Brino, moradora do município de Roca Sales, no Vale do Taquari. A chuva que causou a tragédia climática se iniciou em 27 de abril em Santa Cruz do Sul e se estendeu por mais de 470 cidades, sobrecarregando as bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí

02/07/2024 - 20h01min