13 meses de calor histórico

2024 registra o mês de junho mais quente da história, anuncia observatório europeu

Ondas de calor no México, China, Grécia e Arábia Saudita e chuva incessante no Brasil, China, Quênia, Afeganistão, Rússia e França são alguns dos fenômenos que os cientistas relacionam com o aquecimento do planeta

08/07/2024 - 06h03min Atualizada em 08/07/2024 - 10h43min