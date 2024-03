Com influência do El Niño – fenômeno que aumenta a temperatura do mar – e o clima mais quente na Terra, o nível médio do mar subiu 0,76 centímetro entre 2022 e 2023, número quatro vezes maior do que entre 2021 e 2022, aponta observação da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa). Conforme os dados analisados pela instituição, a elevação pode chegar a 20 centímetros até 2050 devido às mudanças climáticas.