Com a água baixando nos municípios atingidos pela catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul, é momento de mapear alternativas para que eventos como esse não se repitam. O especialista em recursos hídricos e planejamento ambiental Carlos Bulhões salienta que é necessário um planejamento conjunto entre os municípios para criar um plano de prevenção às enchentes que englobe toda a área pluvial do Estado.