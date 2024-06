Equipes da prefeitura seguem atuando na liberação de acesso para reparos no dique do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Com o auxílio de uma retroescavadeira e demais máquinas, os profissionais realizam a demolição de casas que ficam praticamente em cima do dique para alcançar pontos de extravasamento da estrutura de contenção de cheias, que precisam passar por reconstrução. Até as 18h30min desta quinta-feira (30), 20 casas haviam sido demolidas na região, segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb). O plano inicial da prefeitura prevê a remoção de 37 imóveis no local.